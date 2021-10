Cercle Brugge neemt afscheid van assistent-coach Thomas Buffel

Thoms Buffel (40) was sinds begin februari in dienst als assistent. Als speler doorliep hij de jeugdopleiding van Cercle en was hij er in het seizoen 2008-2009 actief in het eerste elftal.



Cercle geeft aan aan de technische staf rond hoofdcoach Yves Vanderhaeghe wel te versterken. Met Miron Muslic, een 39-jarige Oostenrijker, komt er een vervanger voor de deze zomer vertrokken Radhi Jaïdi als assistent-coach. Muslic ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.



Ook Jimmy De Wulf versterkt het team rond Vanderhaeghe. De Wulf was sinds vorig jaar voltijds beloftecoach bij groen-zwart. De ex-speler was al sinds 2014 in diverse functies actief voor de club.



Cercle Brugge sukkelt al enkele weken met een vormdip. De Bruggelingen verloren 6 van hun 7 laatste competitiewedstrijden en zakten zo naar de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League, met 8 punten na 10 duels.