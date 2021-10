Alderweireld, pas hersteld van corona: "Fantastisch podium om te tonen dat we nummer 1 zijn"

Toby Alderweireld verdient sinds deze zomer de kost in Qatar, waar hij met Al-Duhail al 4 matchen speelde én won. "De integratie is goed verlopen, het is daar allemaal in orde."

"Twee weken geleden heb ik wel corona gehad. Ik heb daar in quarantaine gezeten en ben dan naar België afgezakt om hier fit te geraken voor deze campagne."

Hoe hij het virus heeft opgelopen weet Alderweireld niet. "Als topsporter is het dubbel zo lastig, omdat je er een heel stuk van je conditie door verliest. Gelukkig heb ik niet doodziek in bed gelegen."

Alderweireld is blij dat hij zich gevaccineerd had. "Want hoe erg was het geweest als ik dat niet had gedaan. Dan was ik misschien in het ziekenhuis beland of had ik toch 2 weken platte rust moeten nemen?"

"De dokters mogen mij corrigeren, maar volgens mij wist mijn lichaam door dat vaccin wat er op mij afkwam en kon het er daarom sneller en beter tegen vechten. Daarom heb ik minder afgezien dan andere mensen."