Burgemeester: "Vanavond huldigen we Florian Vermeersch in Zaffelare"

Vermeersch woont in Zaffelare, een deelgemeente van Lochristi. De sporthal in Zaffelare vanavond zal het toneel worden van het feestelijk moment voor de nummer 2 van een heroïsche editie van Parijs-Roubaix. Alleen Sonny Colbrelli was sterker in een spurt met zijn drieën, Vermeersch kon Van der Poel wel afhouden.

Burgemeester Yves Deswaene, een partijgenoot van Vermeersch, kent de renner goed. De twee carpoolden regelmatig, want zowel Deswaene als Vermeersch zijn studenten geschiedenis in Gent.

"Ik kende Florian al een tijdje vanuit zijn wielerleven, want als burgemeester moet je af en toe al eens een prijs uitreiken", belde Radio 2 met de burgervader. "Maar ik heb hem beter leren kennen, toen hij ook geschiedenis studeerde. En het gebeurde dan wel eens dat ik hem meenam of met hem terugkeerde naar Zaffelare."

Vanavond wacht de 22-jarige profrenner van Lotto-Soudal een verrassing, alhoewel Deswaene al wat verklapte: "We gaan vanavond niet in de gemeenteraad samenkomen, maar in de sporthal van Zaffelare. Iedereen is daarbij welkom."

"Het is niet de eerste keer dat we in die sporthal topsporters gehuldigd hebben. Vanavond is het evident dat het de beurt is aan Florian. We gaan daar geen weken meer mee wachten. Dit verdient nu een leuk moment."