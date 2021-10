Louis Croenen eindigt in Berlijn als 7e in finale 200 meter vrije slag

Louis Croenen klokte in de finale 1'45"73, twee honderdsten beter dan zijn tijd eerder zondag in de reeksen. Hij was wel 5"08 trager dan Matthew Sates uit Zuid-Afrika, winnaar in 1'40"65 voor Kyle Chalmers uit Australië (1'40"82) en Danas Rapsys uit Litouwen (1'41"17).



Op de 50 meter vlinderslag moest Croenen eerder zondag tevreden zijn met de 15e tijd (23"65), 30 honderdsten te traag om door te stoten. Eerder werd Croenen 4e op de 200m vlinder, 5e op de 100m vlinder en 6e op de 100m wissel.



De wereldbeker zwemmen bestaat uit 4 manches, waarvan de eerste in Berlijn plaatsvindt. Nadien volgen nog de manches in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (7-9 oktober), de Qatarese hoofdstad Doha (21-23 oktober) en het Russische Kazan (28-30 oktober).