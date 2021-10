Louis Croenen zwemt naar 4e plaats op Wereldbeker kortebaan in Berlijn

Croenen had de snelste tijd van de reeksen met 1'55"53. Hij ging dus nog sneller in de finale, maar dat deden Le Clos, de Amerikaan Tom Shields (2e in 1'50"51) en de Hongaar Hubert Kos (3e in 1'53"97) ook.



Het Belgisch record van Croenen op de 200 meter vlinder staat op 1'53"05 uit 2015.



Vrijdag eindigde Croenen als vijfde in de finale van de 100 meter vlinderslag. Op de voorbije Spelen in Tokio strandde onze landgenoot in de halve finales van de 200 meter vlinder en de reeksen van de 100 meter vlinder.



De wereldbeker kortebaanzwemmen bestaat dit jaar uit 4 manches, waarvan de eerste dit weekend in Berlijn gezwommen wordt. Nadien volgen nog de manches in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (7-9 oktober), de Qatarese hoofdstad Doha (21-23 oktober) en de Russische stad Kazan (28-30 oktober).