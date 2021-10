Jolien D'hoore beëindigt carrière met ene valpartij na andere: "Echt de hel"

VIDEO: Het interview met Jolien D'hoore na haar laatste koers

"Het was echt de hel"

Jolien D'hoore heeft weinig plezier beleefd aan haar allerlaatste koers als profrenster. Na heel wat tegenslag kwam ze - samen met vele anderen - buiten tijd aan in Roubaix.



"In de plaatselijke rondes raakte ik al betrokken in een valpartij", doet Jolien D'hoore haar verhaal. "Dat was al geen goed begin."





"Ik moest mijn schoenen wisselen en toen ik uiteindelijk weer aansloot, zaten we al aan de eerste kasseistrook."

"Enkele stroken verder, gingen we weer tegen de vlakte. Dat deed de emmer overlopen. Mijn knie deed pijn, mijn rug speelde op en mijn schoenen waren weer stuk."





"Het was echt de hel. We hebben het parcours verkend bij droog weer, nu lag het superglad. Een keer remmen en je gaat tegen de vlakte. Dat is Roubaix dus."





"Mentaal was dat moeilijk", gaat D'hoore voort, "maar opgeven kwam niet ter sprake. In mijn laatste koers wilde ik niet in de bezemwagen stappen."

"Ik had maar één doel meer: de pijn verbijten en finishen. De laatste kilometers heb ik toch genoten", lacht ze.