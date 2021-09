Spaanse pers snoeihard voor Barça na nieuwe nederlaag: "Dit is een nachtmerrie"

Van kwaad naar erger. FC Barcelona zakt nog wat verder weg na een pijnlijke 3-0-nederlaag in Benfica. In de Spaanse pers wordt het mes bovengehaald voor de Spaanse topclub en zijn trainer. "Koemans Barça werd gekruisigd in Lissabon", klinkt het.

Marca: "Catastrofaal voor deze vernielde club"

"Het totale onheil", kopt Marca op de voorpagina van zijn donderdagkrant. "Barça beleeft een nieuwe nachtmerrie in Lissabon. Nochtans was het verboden om met lege handen terug te keren. Het is dan ook onvergeeflijk dat je na twee minuten een doelpunt slikt." "Het was een nieuw hoofdstuk in de donkere geschiedenis van de Catalanen in de Champions League. Twee nederlagen, nul punten en veel kans dat ze niet voorbije de groepsfase raken… Dat kan catastrofaal worden voor deze vernielde club."

SPORT: "Koeman kan geen minuut langer coach zijn"

"Dit is een nachtmerrie", titelt de Catalaanse krant SPORT. "Een waar voetbaldrama dat voor ondraaglijke pijn zorgt. Barça is een team zonder richting, verdrietig, zwak, zonder aanval en zonder verdediging. Een weggezonken team dat niet in staat is om te concurreren." "De ploeg is onherkenbaar. En wat nog erger is… onherstelbaar. De club heeft onmiddellijk een stevige draai aan het roer nodig. Een radicale ommezwaai. Dat zou ongetwijfeld bij de trainer moeten beginnen, maar ook bij de spelers." "Er zijn voetballers die het niet langer verdienen om de kleuren van Barcelona te dragen. Ze zouden niet eens wisselspelers mogen zijn. Maak plaats voor jongeren en laat ze spelen. Koeman is niet de enige boosdoener in deze situatie, maar hij kan geen minuut langer coach van Barça zijn."

El Mundo: "Kruisiging van Koemans Barça"

Ook de Spaanse kwaliteitskrant El Mundo richt de pijlen op Ronald Koeman. "Het slechte tactische management van de Nederlandse coach, die alleen nog op zijn ontslag wacht, en het zeer slechte niveau van enkele spelers veroordelen Barça in Benfica."

"Barcelona is een ramp. Op hetzelfde podium waar de ploeg een jaar geleden de grootste Europese schande beleefde (de 8-2 tegen Bayern, red.) kwam er een nieuwe epiloog over de verwoesting van de club."



"Koemans Barcelona werd gekruisigd in Lissabon. Het niveau van sommige spelers is erg laag. Je moet maar eens kijken hoe Luuk de Jong doelpunten probeert te maken… Met een lichaam uit balans en schoenen die niet op zijn verstand reageren. Maar zelfs dat is geen excuus voor de tactische tekortkomingen van Koeman."

AS: "Elk sprankeltje hoop doorprikt"

"Barcelona werd afgeranseld in Lissabon", valt er te lezen in het wedstrijdverslag van de krant AS. "Naast een Europese ramp doorprikte deze wedstrijd elk sprankeltje hoop over het niveau van de ploeg. Dit team is verschrikkelijk." "De laatste minuten, waarin Eric Garcia nog rood kreeg, waren het hoogtepunt van de marteling. De thuisfans scandeerden olé bij elke actie van hun team tegen een onmachtige tegenstander."

Mundo Deportivo: "Koeman wankelt op slappe koord"