Jasper Philipsen: "Zien hoe ver ik kom in Roubaix, in toekomst zeker ambitie"

Samen met zijn ploegmakkers heeft Jasper Philipsen donderdag vooral de eerste kasseistroken van Parijs-Roubaix verkend, tot aan het Bos van Wallers. "Die stukken kende ik niet zo goed van bij de jeugd", vertelt Philipsen, die in 2019 opgaf bij zijn debuut in de Hel van het Noorden.



"Bij de verkenning herinnerde ik me toch niet zo veel van toen. Het was voor mij echt zwaar in 2019. Mijn kaarsje was toen al snel opgebrand. Het was leuk om dat nu nog eens op te frissen."



"Als het droog is, zal de koers altijd toch iets eerlijker zijn, maar we nemen het zondag zoals het komt."



Jasper Philipsen mocht de voorbije weken 4 koersen op rij juichen. "Het zelfvertrouwen is goed, maar dan vooral in de sprint. Zo ver geraken, is een ander verhaal", beseft hij.



"Zo'n topklassieker is nog een beetje nieuw voor mij om te zien hoe ver ik kom. De vibe is wel positief, maar ik heb niet te veel verwachtingen. Tactiek moeten we nog bespreken, maar Mathieu van der Poel is sowieso onze uitgesproken kopman."



"Het wordt gewoon genieten van de wedstrijd. Mijn seizoen is al goed geweest, maar ik doe deze er nog graag bij. In de toekomst heb ik zeker ambitie in dit soort wedstrijden."