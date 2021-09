Jasper Philipsen is ook de snelste in de GP Denain, voor Jordi Meeus

Mathieu van der Poel haakte in laatste instantie af voor de miniversie van Parijs-Roubaix en dus trok Alpecin-Fenix de kaart van Jasper Philipsen, sprinter in bloedvorm. Maar de ploeg miste wel de eerste grote slag van de dag.

Ineos-Grenadiers trok op een 5-sterrenstrook vol door en zo scheurde zich 12 renners los uit het peloton op 75 kilometer van de finish. Daarbij onder anderen Kwiatkowski, maar ook landgenoten Sep Vanmarcke, Quinten Hermans en Stan Dewulf.

Een lekke band strooide roet in het eten van Vanmarcke. De andere Belgen konden mee in het wiel van een ijverige Kwiatkowski, maar op de laatste kasseistrook van de dag liepen ook bij Hermans de benen vol.

Dewulf en Kwiatkowski knokten met het peloton in de nek, maar op een halve kilometer van de finish was duidelijk dat de missie kansloos was. Jordi Meeus zette de sprint als eerste met veel bravoure in, maar Philipsen lanceerde zich net op tijd en sprong nog over zijn landgenoot naar de zege.

Voor Philipsen is het een derde zege op een rij na Koolskamp Koers op vrijdag en Eschborn-Frankfurt op zondag.