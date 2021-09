De Cauwer relativeert vete tussen Van Aert en Evenepoel: "Drink samen eens een koffie"

Ex-bondscoach José De Cauwer haalt de schouders op: "Ach, er zijn al veel grotere intriges gebeurd in de koers. Zulke dingen moet je gewoon laten afkoelen, iedereen even laten bezinnen. Dan kan alles rustig uitgepraat worden."

Een dag later diende Wout van Aert, die eerder al wat opvallende vind-ik-leuks had geplaatst op Twitter, zijn landgenoot van antwoord.

Volgens De Cauwer zal dat ook sowieso gebeuren. "Gewoon onderweg in de koers zullen ze elkaar wel eens aanspreken. Of desnoods eens bij een pint met de bondscoach erbij. (lacht) Al zal het voor Remco en Wout wel een koffie zijn."

Toppers met een mening

Om dat nadien publiekelijk te doen, vond de voormalige bondscoach misschien ook niet de beste keuze. "Maar Remco is impulsief, hé - dat vindt iedereen geweldig aan hem. Een echte winnaar ook, net als Wout. Toppers waarbij onderdanigheid normaal niet in het woordenboek staat. Bovendien zijn het twee kerels die allebei hun mening durven zeggen."

Ongetwijfeld zal de waarheid ergens in het midden liggen. "Over elke versie van de feiten valt iets te zeggen", aldus De Cauwer. "Wout gaf zelf toe dat hij te laat reageerde en misschien deed Remco dat ook. Maar de druk op hem was zo groot... Op die leeftijd kan je niet opstaan tijdens een vergadering om te zeggen wat je wilt."

In Vlaanderen kan je moeilijk discussiëren zonder ruzie te maken. In Nederland is dat totaal anders.

De voormalige bondscoach weet dat dat in Vlaanderen soms escaleert. "Hier kan je moeilijk discussiëren zonder ruzie te maken. In Nederland is dat totaal anders. Daar kan je veel zeggen zonder met elkaar in dispuut te gaan. (knipoogt) Ach, geen probleem... Zondag komen ze elkaar toch sowieso niet tegen."