Coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer blijven bij Gymfed: "Weer modelwerking worden"

Marjorie Heuls en Yves Kieffer zijn sinds 2009 aan de slag bij Gymfed. Samen loodsten ze het Belgische meisjesteam toestelturnen doorheen verschillende EK's WK's en drie Olympische Spelen. Daarbij sprongen vooral de successen van Nina Derwael in het oog bij het grote publiek.



"Yves en Marjorie hebben in de afgelopen jaren een bijzonder parcours met de gymnasten afgelegd. Ze tillen hun kunnen naar een hoger niveau, dat bewezen de topprestaties van onze gymnasten tijdens de Spelen in Tokio nog maar eens. We kijken er naar uit dit parcours samen verder te zetten, al zeker tot de Spelen van 2024 in Parijs," zegt Tim Moriau.



Yves Kieffer en Marjorie Heuls: "We zijn trots dat we prachtige atleten mogen trainen en dat we samen met hen en Gymfed de Belgische gymnastiek naar een hoger niveau hebben gebracht."



"Toen we hier pas startten, stonden we er bij wijze van spreken alleen voor. Vandaag worden we professioneel omkaderd door een uitgebreid interdisciplinair team."



"We hebben Gymfed in de afgelopen jaren zien groeien als federatie en zijn zelf als coaches meegegroeid. Wij zijn vastberaden om samen met alle collega’s verder te werken zodat de atleten blijven presteren op het hoogste niveau. Wij zijn er helemaal klaar voor."