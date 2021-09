Luca Brecel overleeft de eerste ronde op de Scottish Open snooker

De Scottish Open is een van de rankingtoernooien in het snooker. Dit jaar wordt er vreemd genoeg niet in Schotland gespeeld. De eerste ronde vond in Barnsley, in Engeland, plaats, terwijl de eindfase (van 6 tot 12 december) in Wales, meer bepaald Llandudno, wordt georganiseerd.

Luca Brecel begon niet bijster goed tegen de 2 plaatsen hoger gerangschikte Alexander Ursenbacher. De Zwitser veroverde de eerste frame met een break van 67 en leek er ook 2-0 van te maken. Maar Brecel slaagde erin zijn tegenstanders met 4 snookers strafpunten aan te smeren en hij speelde uiteindelijk zelf de tafel leeg.

Na die 1-1 kwam Brecel in zijn ritme. In de 5e frame leek Ursenbacher toch nog iets terug te doen, maar een fout op de roze bal kwam hem duur te staan.

Begin december neemt Brecel het in de tweede ronde, zeg maar de eindfase, op tegen Joe Perry, de nummer 21 van de wereld.