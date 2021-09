De Cauwer in FB Live: "Alles op Van Aert? Neen, welke Belg wint, is bijzaak"

Vandaag is het (eindelijk) zover: het WK voor de mannelijke profs is aangebroken. José De Cauwer blikt alvast vooruit op de tactiek en de concurrenten van de Belgen, én waarschuwt voor de wedstrijd binnen de wedstrijd: het sluimerende ploegenbelang.

Roglic vs. Van Aert Asgreen vs. Alaphilippe vs. Lampaert vs. Evenepoel Pedersen vs. Stuyven ... Door het jaar heen ploegmaats, vandaag concurrenten. Het wereldkampioenschap wielrennen verplicht renners om tegen hun instinct achter "ploegmakkers" te rijden. "We moeten straks naar de fietsen en de helmen kijken", waarschuwt José De Cauwer in onze Facebook Live. "Het ploegenspel blijft een rol spelen op een wereldkampioenschap".

Achter je ploegmaat rijden, is en blijft een verscheurende keuze José De Cauwer

"Voor de Belgen zal het belangrijk zijn om te anticiperen op dat gevaar. Diep in de finale moeten we onze kopman goed omringen. Dan heb je een luxeprobleem."

"Als een Asgreen dan bijvoorbeeld beslist om aan te vallen, hoef je niet naar Lampaert te kijken om zijn ploegmakker het vuur aan de schenen te leggen. Dan kan je nog een beroep doen op een ander wapen uit ons arsenaal: een Stuyven bijvoorbeeld. Zo zet je Lampaert uit de wind." "Achter je ploegmaat rijden, is en blijft een verscheurende keuze. We moeten onze renners behoeden voor een dergelijk ultimatum. Zo zie ik zelfs een Wout van Aert niet meteen alleen achter een vogelvrije Roglic gaan."

Conculegae Wout van Aert en Primoz Roglic.

"Alles op WVA? Neen, welke Belg er wint, is bijzaak."

Allen voor één? Neen, één voor allen. Wout van Aert is straks de gedoodverfde favoriet, maar de Belgische tactiek volledig op onze kopman toespitsen, is geen must volgens De Cauwer. "Alles op Wout van Aert zetten, lijkt me nog steeds niet de juiste tactiek. We moeten vol gaan voor een Belg, maar wie het doelpunt maakt, is niet van belang. Als we maar scoren." "Als het risico te groot is om alles op Van Aert te zetten, moeten we ook een andere kaart kunnen trekken. Als Stuyven op pad is met een strijkijzer, zou ik hem naar de streep laten stomen."

Kan Wout van Aert straks een trapje naar boven klimmen?

Ewan, Van der Poel, Alaphilippe en Pidcock: De Cauwer monstert de tegenstand

José De Cauwer ontleedt in onze Facebook Live ook enkele van de grootste tegenstanders van onze Belgen. Zo leerden de vrouwen ons gisteren dat een sprint met een elitegroepje niet uit den boze is. Als er zich een dergelijk wedstrijdbeeld ontplooit, zal het onder anderen uitkijken zijn naar Caleb Ewan. De Australische spurtbom heeft in Milaan Sanremo al bewezen dat hij kan overleven op een klim en dan kan uitpakken met een verschroeiende spurt. "Het is de laatste tijd wat stil rond Ewan. Toch zal hij een gevaarlijke klant zijn voor Wout en co. Als de wedstrijd niet zwaar genoeg is, zal er rekening gehouden moeten worden met de Australische speer." "Net zoals bij Tom Pidcock kan het er knal op zijn voor hem, maar het kan ook uitdraaien op een complete non-wedstrijd. Ik ben dan ook benieuwd of het rookgordijn rond hen morgen zal opklaren."

Rond Mathieu van der Poel zwermen er ook zogezegd vraagtekens. Ik twijfel niet: hij zal dik in orde zijn. José De Cauwer