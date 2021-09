De 10 geboden van Michel en José voor de hoogmis van het WK: "Twijfel niet aan Mathieu"

En op de zevende dag... was er de hoogmis. Wie maakt zich straks onsterfelijk door de wereldtitel in Leuven te veroveren? Commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer geven hun ultieme vooruitblik aan de hand van 10 geboden. Gij zult zoveel wijsheid niet zomaar in de wind slaan.

1. Geloof in goud voor Wout

Wuyts: "Eerst een paar statistiekjes. Favorieten winnen in 4 op de 10 gevallen. Thuisrijders de voorbije 30 jaar zelfs maar één keertje - Ballan in Varese en die was geen favoriet. Maar als er iemand die trend kan keren, dan is het wel Wout van Aert. Hij blijft met stip op één staan als topfavoriet. Die kan in deze unieke omstandigheden koel blijven."

2. Twijfel niet aan Van der Poel

Wuyts: "Voor mij is er geen enkele twijfel rond Van der Poel. Zelfs al vóór de Antwerp Port Epic - een koers die hij won - was die er niet. Roodhooft zegt nu met wat wetenschap dat hij mee zal doen voor het podium. En als er iemand is die in geen tijd op topniveau kan geraken, dan is het wel Van der Poel."

"Hij heeft de Brabantse Pijl al naar zijn hand gezet en zal dus met gemak overleven in de Flandrienlus. Bovendien zal er niemand dichter tegen de pootjes van de nadar in Leuven vlammen dan Mathieu."

Van der Poel triomfeerde onlangs in de Antwerp Port Epic.

3. Ontmijn het Deense dynamiet

Wuyts: "Als het oorlog wordt, zie ik de Denen meedoen. Ze starten met 5 kopmannen - Pedersen, Magnus Cort, Asgreen, Valgren en Honoré. Dan is de vraag natuurlijk wel of ze elkaar iets gunnen. Maar aangezien ze bijna met elkaar zijn opgegroeid, denk ik wel dat ze het landsbelang voorop zullen zetten." "Ze hebben 5 troeven waarvan je stuk voor stuk kunt zeggen dat ze top 5 zullen rijden. We gaan wakker moeten zijn als ze aanzetten... Zeker Cort Nielsen. Op Roglic na was er niemand beter in de Vuelta."

Cort Nielsen boezemt me angst in met dat "moustachke". José De Cauwer

De Cauwer: "Cort Nielsen boezemt me angst in met dat "moustachke". En Pedersen. Hij kan 260 kilometer aan, is een bonkige kerel, maar toch snel na een lastige koers. Pedersen heeft alle troeven om zichzelf te overstijgen in kampioenschapsrondjes."

De Cauwer houdt Mads Pedersen in het oog tijdens het WK.

4. Pas op voor Peter

Wuyts: "Wees op je hoede voor Peter Sagan. Op basis van wat hij de voorbije twee jaar getoond heeft, zou je hem niet bij de favorieten rekenen. Maar ik zou niet verbaasd zijn mocht het een vierde keer Sagan worden. Gezien zijn acrobatisch vermogen, bochtentechniek en positionering gaat hij het naar zijn zin hebben op het lokale Leuvense circuit." "Daarnaast zie ik ook nog Sénéchal als outsider. Die is te lang onderschat geweest en heeft zich altijd moeten opofferen in de finales. Nu is hij een stap opgeschoven in het klassieke voorjaar. Met zijn vorm van de voorbije weken acht ik hem in staat om een finale te overleven."

5. Beloer de juiste Brit

Wuyts: "Pidcock is voor mij een vraagteken. Echt, ik weet niet waar die mee bezig is. Hij heeft me teleurgesteld in de Vuelta met zijn instelling (Pidcock kwam zelden in beeld, red.). Akkoord dat je het even laat varen na een gouden medaille op de Olympische Spelen, maar dat je vervolgens niet meer op de fiets zit en zo in de Vuelta stapt als lid van INEOS? Daar stel ik me vragen bij."

De Cauwer: "We geloven meer in Ethan Hayter. Hij was goed in de Ronde van Groot-Brittannië, is een klasbak met inhoud en zeer explosief. Maar kan hij dat ook tonen na 268 kilometer? Die vraag zal zondag beantwoord worden."

Ethan Hayer kruiste in de Ronde van Groot-Brittannië al de degens met Wout van Aert.

6. Wantrouw het Italiaanse eresaluut

Wuyts: "Onderschat het eresaluut van de Italianen aan hun afscheidnemende bondscoach Davide Cassani niet. Dat gaat hen een boost geven. Wat ik wel niet begrijp, is dat ze nu pas hun selectie definitief maken. Ik vraag me af wat dat binnen dat team teweegbrengt. Colbrelli is er de uitgesproken kopman. Al vindt ook Trentin hier een parcours op zijn maat."

7. Broed ook op een plan-B

Wuys: "Hoe zeker ben je dat je gaat winnen met Wout? Er zal gespeeld moeten worden met de kaarten die op de juiste ogenblikken goed zullen liggen. Stuyven cijfert zich wel volledig weg, maar voor mij hoeft dat niet. Op dit parcours denk ik wel dat een "Remcootje" van 60 kilometer niet mogelijk is." De Cauwer: "Je moet als ploeg een plan-B hebben. Van Aert kan pech hebben en als je dan alles op één pion hebt gezet, ben je misschien al veel renners kwijt. Je moet proberen om met zo veel mogelijk mannen in de finale te geraken. Ik zou iemand meesturen in elke ontsnapping en die daar niet laten rijden."

8. Wees waakzaam op de Wijnpers

Wuyts: "Ik geloof in het drieluik Keizersberg - Decouxlaan - Wijnpers. Omdat je er dan in de finale doorheen begint te zitten. Dat gaat voor opschudding en scheuren zorgen als je volle gas gaat op de Wijnpers. Ook op de Sint-Antonius kan je het nog flikken."

"Finalepech kan dodelijk zijn. De junioren reden hier al rond aan 44 kilometer per uur gemiddeld - na drie rondjes was er al 100 man gelost. Maar toch geloof ik dat we met een groep van 20 man gaan sprinten."

9. Zet de ploegbelangen opzij

Wuyts: "We zitten in een situatie waarin er verondersteld wordt voor het vaderland te rijden, maar je kunt niet wegsteken dat er jongens die het hele jaar met elkaar op de kamer liggen elkaar tegenkomen in de koers. Dan zal er in een vlucht met een ploegmaat toch instinctief een reactie optreden. Dit is een formule die onnatuurlijk aanvoelt."

Het probleem stelt zich pas als iedereen nog maar één iemand bij zich heeft. Stel dat Wout moet kijken naar Remco om het laatste gaatje naar Asgreen toe te rijden... José De Cauwer

De Cauwer: "Het belangrijkste is dat er zoveel eendracht is dat iemand van bijvoorbeeld Quick-Step niet achter iemand van Quick-Step moet rijden. Het probleem stelt zich pas als iedereen nog maar één iemand bij zich heeft. Stel dat Wout moet kijken naar Remco om het laatste gaatje naar Asgreen toe te rijden... Rij je dan vol of met een slappe ketting? Dat kan je niet zien of voelen."

10. Laat je niet opzwepen door het lawaai