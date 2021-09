De climax van maanden trainen: waar eindigen Elodie en Otto-Jan op het WK tijdrijden?

Elodie en Otto-Jan werden geruggesteund door de internationaal

gerenommeerde experten van de KU Leuven. In De tijd van ons leven keken we binnen in hun leven en zagen we hoe ze dagelijks trainen, eten, slapen … Een proces dat al snel veel intensiever bleek dan ze ooit hadden gedacht.

Het leven als topsporter hakte in op hun lichaam en geest. Het gooide hun drukbezette leven en dat van hun gezin en omgeving helemaal overhoop. Maar heeft het ook opgeleverd? Welke tijd hebben ze gereden, en op welke plaats in het klassement eindigen ze?