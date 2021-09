Klaarkomen of klaarstomen? Wel of niet over de lijn? Courtois of Mignolet?

Genk-coach Van den Brom verspreekt zich na de derby

Na winst op het terrein van STVV (1-2) laat John van de Brom zich betrappen op een slip of the tongue. De coach van Genk wil klaarstomen zeggen, maar het wordt iets pikanter.

Volgens deze OHL-supporter was de bal niet over de lijn

In de derby tussen KV Mechelen en OH Leuven (2-0) laat Casper De Norre de bal over de zijlijn springen. Of niet? Een OHL-fan is het alvast niet eens met de wedstrijdleiding.