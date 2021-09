BEKIJK: Een bierdouche voor Dessers en andere video's uit het buitenlands voetbal

Dat hij zijn prestatie in de hoek van de PSV-fans ging vieren, heeft hij mogen voelen. De supporters trakteerden Dessers op een bierdouche.

Cyriel Dessers heeft zijn terugkeer in Nederland gisteren gevierd met een erg productieve invalbeurt bij Feyenoord. De huurling van Racing Genk scoorde en liet scoren in de slotminuten.

Een gemene beenveeg

In de Engelse tweede klasse ging het licht even uit bij Luton-speler Lansbury. Toen Manning (Swansea) het spel wilde vertragen, maaide hij zijn tegenstander prompt neer. De wedstrijdleiding bestrafte hem met een (milde) gele kaart.

Invallen en een penalty missen

Mark Noble had gisteren de held van de West Ham-fans kunnen worden. Diep in de extra tijd kwam hij in de ploeg om met een penalty een punt uit het vuur te slepen tegen Manchester United.

U raadt het al: Noble miste.

Woensdag revanche dan maar? Dan voetballen de twee teams weer tegen mekaar. Deze keer in de Engelse ligabeker.