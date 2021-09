Feyenoord deelt een ferme tik uit aan PSV, Dessers pikt zijn goaltje mee

De bezoekers waren niet gekomen om zich in te graven en zetten PSV meteen goed vast. Het duurde even voor de thuisploeg zijn draai leek te vinden, al waren de kansjes van Gakpo en Max niet van die aard dat Feyenoord-keeper Bijlow in verlegenheid werd gebracht.



Een 0-0 bij de rust leek in de maak, maar dat was buiten Toornstra gerekend. Die jaste een voorzet van Pedersen in één tijd voorbij een kansloze Drommel.



PSV begon aan de 2e helft met 3 nieuwe gezichten, met onder meer ook de jonge Belg Yorbe Vertessen. Toch bleek Feyenoord de efficiëntste ploeg. In de laatste 20 minuten zetten de bezoekers nog zware 0-4-cijfers op het bord. Invaller Cyriel Dessers plaatste het orgelpunt.