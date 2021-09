Ontroerend: Cercle-aanhang trakteert Miguel Van Damme op luid applaus

Van Damme (27), die in 2014 debuteerde voor Cercle, strijdt al jaren tegen leukemie. In 2019 kreeg hij te horen dat er geen behandelingen meer mogelijk waren, maar eerder deze maand kwam er fantastisch nieuws: er werden geen kankercellen meer gevonden in zijn bloed.

"De dokters vonden geen leukemie meer in mijn bloed en ook in de ruggenmergpunctie was niets meer te zien", schreef hij op Instagram. "We blijven voorzichtig en spreken nog niet van genezing. Zover zitten we zeker nog niet."



Gisteren in de wedstrijd tegen Eupen speelde Cercle met speciaal aangepaste shirts, ter ere van Van Damme en de kankerstichting Me To You. De doelman mocht ook de aftrap geven, onder luid applaus van de Cercle-aanhang.