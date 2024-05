Marianne Vos boekt met overmacht 2e ritzege in de Vuelta dankzij perfecte timing op nijdige helling

za 4 mei 2024 17:12

La Vuelta Femenina Wegwedstrijd 139 km 12:55 San Esteban de Gormaz - 16:30 Sigüenza Marianne Vos einde 0 20 40 60 80 100 120 139

Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) heeft voor de tweede keer het zegegebaar gemaakt in de Ronde van Spanje. De Nederlandse was na een nieuwe waaierdag duidelijk de snelste van een gedecimeerd peloton. Op een Spaanse Cauberg timede ze haar sprint perfect en duldde ze geen tegenstand. Demi Vollering (SD Worx-Protime) trekt als leider naar de slotdag.

Zouden we vandaag ons waaieralarm moeten zetten?



Na twee bergritten kreeg het peloton een relatief vlakke etappe voorgeschoteld, maar die zou door de wind en een verraderlijke finale wel eens verrassend kunnen uitdraaien.



Slag om slinger werd er na het startsein gedemarreerd om een vroege vlucht op poten te zetten.



Team Visma-Lease a Bike en Movistar hielden het tempo in het peloton echter hoog, geen enkele ontsnapping kon het verder dragen dan anderhalve minuut.



Aan kilometerpaal 40 was het dan zover: de weg draaide en de wind kreeg vrij spel.



Het peloton verbrokkelde in waaiers, alle belangrijke klassementsvrouwen reden alert vooraan. De tweede waaier kreeg al snel een minuut aan haar broek gelapt, de winnaar zat in deze groep.



Movistar en Team Visma-Lease a Bike bleven de dans leiden, bij SD-Worx Protime was er topoverleg tussen rode trui Demi Vollering, Blanka Vas en Marlen Reusser.



Werd er op een plannetje gebroed richting het laatste beslissende muurtje?

Koninklijke Vos maakt het af met sprekend gemak

5 kilometer van de finish volgde plots de ene late uitval na de andere. Onder meer Reusser, Spratt en Chapman schudden aan de boom, het waren uiteindelijk losse flodders.



De laatste 500 meter ging het nog stevig omhoog met stijgingspercentages tot 9%, helemaal op het lijf geschreven van de explosieve vrouwen met een sterke eindsprint. Hallo, Marianne Vos?



Het was de Amerikaanse Faulkner die de lont aan het vuur stak en als eerste het muurtje opdraaide. Elisa Longo Borghini en topfavoriete Vos beten zich vast in haar wiel.



Met nog 200 meter te gaan ontbond de groene Vos dan haar duivels. Droogjes knalde ze haar twee concurrentes uit het wiel, koninklijk kwam ze over de meet gebold.



De Nederlandse wint zo haar tweede etappe in deze Vuelta Femenina. Het is haar vierde zege ooit in de ronde van Spanje, en dat is een record.



Op klasse staat geen leeftijd, dat bewijst deze 36-jarige straffe madam.



Rode trui Vollering hees zichzelf naar een mooie vierde plaats op slechts 2 seconden van Vos, zij is morgen dé te kloppen vrouw voor de eindwinst.



Marianne Vos: "Deze etappe was echt een doel voor ons vandaag. Gelukkig waren Riejanne (Markus) en ik in de eerste waaier. Vanaf die waaiers was het moeilijk om controle te houden, maar we hadden toch een goede positie bij het ingaan van de laatste kilometer. Ik ben heel blij dat ik het opnieuw kan afmaken."

Uitslag La Vuelta Femenina rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Marianne Vos 139 km in 3u27'56" 2 Kristen Faulkner op 2" 3 Elisa Longo Borghini z.t. 4 Demi Vollering 5 Ingvild Gåskjenn 6 Niamh Fisher-Black 7 Riejanne Markus 8 Évita Muzic 9 Pauliena Rooijakkers 8" 10 Ricarda Bauernfeind 12" naam resultaat ploeg 1 Demi Vollering in 20u47"59" 2 Elisa Longo Borghini op 52" 3 Riejanne Markus 1'14" 4 Juliette Labous 1'48" 5 Niamh Fisher-Black 2'16" 6 Évita Muzic 2'42" 7 Kristen Faulkner 3'23" 8 Marlen Reusser 3'24" 9 Ricarda Bauernfeind 3'27" 10 Yara Kastelijn 4'07"