Miguel Angel Lopez en Movistar ontbinden contract "in onderling overleg"

Er zat al langer ruis op de lijn tussen beide partijen. Lopez maakte het al te bont in de voorbije Vuelta. De Colombiaan was op weg naar een podiumplaats, maar tijdens de voorlaatste etappe stapte hij uit de wedstrijd.

Lopez, op dat moment derde in de stand, had twee dagen eerder de koninginnenrit gewonnen. Maar in de twintigste etappe raakte hij achterop en de klimmer kon in zijn poging om het gat met de favorieten te dichten niet rekenen op hulp van teamgenoten.

Na een lange achtervolging die niets opleverde, besloot hij ontmoedigd de handdoek te gooien, ook al probeerde de teamleiding hem nog op andere gedachten te brengen. Achteraf bood hij zijn excuses aan omdat hij niet had doorgezet.

Het avontuur van Lopez bij Movistar zit er dus al na één seizoen op. Voordien reed hij zes seizoenen voor Astana. "Superman", zoals zijn bijnaam luidt, won vorig jaar de bergrit in de Tour met aankomst op de Col de la Loze en werd zesde in het eindklassement. Drie jaar geleden eindigde de Colombiaan zowel in de Giro als de Vuelta als derde.

Lopez staat daarnaast op de erelijst van de Ronde van Zwitserland (2016), de Ronde van Catalonië (2019) en Milaan-Turijn (2016). Hij heeft verder drie ritzeges in de Vuelta achter zijn naam, eerder dit jaar won hij de Ruta del Sol.