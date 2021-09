Verstraete na Griekse domper: "We hebben niet één, maar drie punten verloren"

Verstraete: "We moeten de hand in eigen boezem steken"

“Het is heel zuur. We verliezen vandaag niet 1 punt. We verliezen de volle buit. Iedereen die de wedstrijd vandaag gezien heeft zal zeggen dat we de winst verdienden, maar daar zijn we momenteel niks mee.”

Antwerp-middenvelder Birger Verstraete weet dat zijn ploeg de verdedigende achilleshiel van de Grieken in het eerste Europa League-duel niet afgestraft heeft. Hij slaat mea culpa in naam van de groep.

"De eerste goal komt voort uit een inworp die eigenlijk voor ons moest zijn, maar we mogen ons daar niet achter verschuilen. Op de voorzet die volgt laten we ons verrassen. Ook bij de tweede goal moeten we de hand weer in eigen boezem steken."



"Het is Europa. Je weet dat je geen zes kansen krijgt om een doelpunt te maken. We hebben nochtans genoeg mogelijkheden gehad om het wel over de streep te trekken. Als je daar maar ééntje van tegen de netten werkt, wordt het moeilijk."