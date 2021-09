Deze 5 renners kunnen Van Aert en Evenepoel van WK tijdrit-medailles houden

1. Filippo Ganna: de titelverdediger

De laatste jaren zwaait Filippo Ganna de scepter op het tijdrittoneel. Als regerend wereldkampioen zal hij zijn regenboogtruitje zondag ook duur willen verkopen. "Ganna is en blijft de grootste concurrent van onze Belgen", valt José De Cauwer met de deur in huis. "De Italiaan heeft bijna geen tijdritten verloren de voorbije seizoenen." "Al leg ik wel graag de nadruk op die "bijna". Het zou niet de eerste keer zijn dat hij door Wout van Aert geklopt wordt. Ook op het voorbije EK werd hij "maar" 2e voor eigen publiek. Dat had hij zichzelf vooraf niet ingebeeld." "Ondertussen heeft hij nog 10 dagen gehad om te werken, maar of dat genoeg is om zijn Spartaans regime te laten renderen, is de hamvraag. Hij is dé te kloppen man, maar vooral ook een te kloppen man."

Moet Ganna zondag zijn regenboogtrui inleveren?

2. Stefan Küng: de man-in-vorm

Het was Stefan Küng die Ganna op het EK een dreun verkocht. Toch droomt de Zwitserse metronoom alweer van meer. "Ik ruil met veel plezier mijn Europese trui voor een regenboogexemplaar in", vertelde hij op zijn persconferentie. "Küng is inderdaad dé man-in-vorm voor dit wereldkampioenschap. Door de prolongatie van zijn Europese tijdrittitel zakt hij vol vertrouwen af naar ons land." "De Zwitser is ook een van de grote specialisten in het pak. Op zijn 27e is hij rijp voor nog een grotere titel. Hij is niet te jong, niet te oud en heeft vooral veel ervaring." "Het is ook gewoon een steengoede wielrenner die goed op zijn tijdritfiets zit. Hij komt naar Knokke-Heist om te winnen", besluit De Cauwer. Kan King Küng zondag in de voetsporen van zijn landgenoot en meervoudig wereldkampioen tijdrijden Fabian Cancellara treden?

King Küng tankte vertrouwen na zijn tweede Europese titel op een rij.

3. Kasper Asgreen: de nieuwe Kiryjenka?

De grote motor van Kasper Asgreen kan op dit lange parcours een belangrijke rol spelen. De Deense diesel werd op het EK al zevende en krijgt zondag een twintigtal kilometer meer om zijn grote longinhoud optimaal te laten renderen. "Asgreen is een gevaarlijke klant", denkt ook De Cauwer. "De lange stukken, het niet-geaccidenteerde parcours en de vele kilometers zijn spek voor de bek van de Deen."

Door de lussen in het parcours zullen de renners zondag ook een spel met de wind moeten spelen. "Dat kan Asgreen wel. Met zijn smalle schouders is zijn windscherm eerder beperkt. Net zoals bij Koning Aerodynamica Remco Evenepoel zal dit een groot voordeel spelen."

"De Ronde van Vlaanderen-winnaar is dus een van de mannen die op dit WK tegen de klok wel eens zouden kunnen verrassen. Het zou niet de eerste keer zijn dat er een outsider de gouden WK-medaille rond zijn nek hangt, denk maar aan Vasil Kiryjenka (2015)."

Kan Kasper Asgreen ons nog maar eens verrassen? Alsof de RVV in de sprint winnen tegen MVDP nog niet genoeg is voor een seizoen.

4. Rémi Cavagna: "de vreemde vogel"

De Fransen sturen patriot Rémi Cavagna het slagveld in. De TGV van Deceuninck-Quick Step is hét enigma van de tijdrit-scène. Hij won dit jaar al tegen de klok in de Ronde van Romandië en die van Polen, maar zijn wispelturigheid primeert voorlopig nog. "Cavagna is gewoon een vreemde vogel", vertelt De Cauwer "De Fransman kan soms heel raar uit de hoek komen. Neem nu de Giro-tijdrit. Als hij daar in de laatste bocht niet in het decor vliegt, wint hij die gewoon." "Hij maakt soms nog steeds beginnersfouten door zichzelf helemaal voorbij te rijden in het begin van de wedstrijd bijvoorbeeld. Zulke inschattingsfouten mag je als tijdrijder niet maken, zeker niet op dit niveau." "Maar onderschat hem niet. Hij heeft zo van die dagen waar hij zijn verstand op nul kan zetten en gewoon kan blijven duwen. Ik verwacht toch wel iets van hem.'

De Giro-tijdrit in Milaan was een bocht te lang voor Rémi Cavagna.

5. Edoardo Affini: de tijdritspecialist met "body"

Ook uit de tijdritschool van Jumbo-Visma schuift José De Cauwer nog een pionnetje naar voren: Edoardo Affini. De Italiaanse tijdritspecialist krijgt in ons land dé kans van zijn leven geserveerd, volgens De Cauwer.

"Affini is volop bezig met de stiel van het tijdrijden. Voor hem is het haast een fulltime vak geworden. Dat staat in schril contrast met mannen die zich nog op alle terreinen willen tonen. De Italiaan is een specialist pur sang." "Hij krijgt in West-Vlaanderen ook een parcours op zijn maat gesneden voorgeschoteld. Affini is niet de lichtste tijdrijder. Als een renner met zijn gestalte ooit eens een WK-podiumplaats wil rijden, zal het dit jaar moeten gebeuren: de hoogtemeters zijn hier nihil."

Kan "die andere Italiaan" Affini zondag uit de schaduw van Ganna treden?

Wie moet ik nog in de gaten houden?

Küng is niet de enige snelle Stefan in het Zwitserse zakmes. Ook zijn landgenoot Stefan Bissegger kan een stevig eindje hardrijden. Toch lijkt een WK-medaille te hoog gegrepen volgens José De Cauwer: "Bissegger is eerder de man van de korte tijdritten. Dat hebben we ook op het EK gezien. Het is een jongen voor de toekomst."



Ook Max Walscheid bestormde dit jaar de tijdrit-stiel. Zo werd de Duitse "sprinter" van Team Qhubeka NextHash zowaar 5e op het EK vorige week. Het parcours lijkt ook voor hem wel iets te lang zondag, maar zijn stormachtige ontwikkeling blijft toch in het oog springen. "De tijdritten in de Giro van dit jaar waren een van zijn eerste ondernemingen tegen de klok. Hij deed het met een 6e en 8e plaats meteen goed", weet De Cauwer. Andere namen om naar uit te kijken: Josef Cerny, Brandon McNulty, Ethan Hayter en hoe komt Tadej Pogacar voor de dag op de Belgische biljartvlakte?

Tijdrit mannen profs: zondag 19 september