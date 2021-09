Renaat en José verkennen de WK-tijdrit: "Batterij op de finish helemaal leeg"

Schotte: “Het mentale aspect valt hier niet te onderschatten door de opeenvolging van eindeloos lange stukken. Je moet in je hoofd kruipen om die

In tegenstelling tot de omgeving rond Leuven, waar het WK op de weg gereden wordt, is het parcours hier biljartvlak. De Cauwer ziet er geen graten in: “Dat vlakke maakt het ook wel mooi. Ze gaan het moeten doen met de wind."

De startplaats is in elk geval prachtig. Renaat Schotte wordt er lyrisch van: “Vanuit de zee even flaneren op de dijk, dan door het centrum van Knokke richting de polders om te finishen in de stad van mijn hart, Brugge.”

Met minstens 1 medaille naar huis op dit parcours?

Renaat Schotte haalt ternauwernood de finish in Brugge, zijn batterij is letterlijk helemaal leeg. “Dat is de schuld van José De Cauwer", zegt hij. "De Cauwer heeft mij gedwongen om de batterij tijdens het fietsen op het maximum te zetten. Anders kon ik hem niet volgen."

Zondag moeten Wout van Aert en Remco Evenepoel het doen voor België. Zowel José als Renaat hebben er vertrouwen in.



Cocommentator De Cauwer: "Wout heeft zijn reputatie mee en is in hele goeden doen, Remco wordt met de dag beter en is de koning van de aerodynamica."

"Het is niet meteen zijn parcours, maar dat was het in Alkmaar ook niet. En daar werd hij Europees kampioen. Ik denk dat we minstens met 1 medaille naar huis moeten komen.”

Dat denkt ook Renaat Schotte: “Zoals het er nu naar uitziet, heb je op het grootste deel van het parcours tegenwind. Dat is in het voordeel van de mannen met de beste aerodynamica. In die categorie speelt Remco Evenepoel."