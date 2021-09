De proloog in Slovakije: 800 meter heen, 800 meter terug

De Ronde van Slovakije is vanavond begonnen met een ultrakorte opdracht. In een proloog van nauwelijks 1,6 km ging het 800 meter heen en 800 meter terug. De Nieuw-Zeelandse renner Kaden Groves (Team BikeExchange) ging het hardst. Hij legde de opdracht af in 1 minuut en 50 seconden.