Wout van Aert na Britse succesronde: "Vlekkeloze voorbereiding op grote doelen"

De slotrit eindigde op een massaspurt, Van Aert wist dat hij de bonificatieseconden nodig had: hij remonteerde André Greipel, won en zag kort achterom dat het goed was. Ethan Hayter, die als leider aan de slotrit begon, pakte niks, de eindzege was binnen.

"Ik ben trots dat ik het heb kunnen afmaken", reageerde Van Aert op de website van zijn team Jumbo-Visma. "De ploeg heeft er heel de week hard voor gevochten."

"Ook vandaag hebben we er zorg voor gedragen dat de rit zou eindigen op een sprint. Na het beulswerk van de jongens was ik het aan hen verplicht om de overwinning binnen te halen."

"Het was een heel snelle finale met de wind in de rug. Ik koos bewust het wiel van Cavendish in de slotkilometer. Ik werd wel een beetje verrast door het vroege aangaan van Greipel, gelukkig kon ik anticiperen en hem in de laatste meters verschalken."

"Het is fantastisch om ook het algemeen klassement te winnen. Ik zag op de streep dat Ethan niet op de eerste rij zat. Het is mooi dat het precies de goede kant op is gevallen."