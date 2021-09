CO2-meters verplicht in kleedkamers sportclubs: "Zijn hier niet gelukkig mee"

Op 1 september werden er een heel deel nieuwe coronamaatregelen van kracht. En ook voor sportclubs in Vlaanderen is er het een en ander veranderd. Het goede nieuws is dat de mondmaskerplicht zo goed als verdwijnt, behalve als het lokale bestuur daar anders over beslist.

Maar de regels rond CO2-meters zijn wel streng. Die moeten aanwezig zijn in sportruimtes en kleedkamers. En dat gaat volgens de sportfederaties te ver. "Het was al verplicht in de cafetaria, net als in alle horecagelegenheden. Daar hadden we geen probleem mee", vertelt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Maar nu moeten ze ook in alle kleedkamers hangen en daar hebben we wel een aantal vragen bij."

"Er zijn veel praktische bezwaren, zo zijn er in heel wat kleedkamers niet eens stopcontacten. Zo'n meter kost ook veel geld en iedereen kan die gewoon meenemen. Bovendien vinden wij het vreemd dat het in klaslokalen enkel geadviseerd wordt en het in de sportclub verplicht is."

"We zijn ontgoocheld in de overheid. Dit zal de clubs veel geld kosten na wat al een moeilijke periode geweest is. En wie weet hoelang ze effectief gebruikt zullen moeten worden? We gaan proberen om dit nog terug te draaien. Het is niet te verantwoorden. Dit zal clubs enkele duizenden euro's kosten."