Bagnaia wint de Grote Prijs in Aragon na intens duel met Marc Marquez

Francesco Bagnaia heeft op zijn Ducati de Grote Prijs in Aragon gewonnen. De Italiaan klopte Marc Marquez (Honda) na een duel op het scherp van de snee in de laatste rondes. Voor Bagnaia is het zijn allereerste zege op dit niveau. Fabio Quartararo werd pas 8e maar houdt toch de leidersplaats in de WK-tussenstand vast.