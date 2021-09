Italiaanse Zanardi viert voor eigen volk, Bossuyt 8e op beloften-EK

De beslissing viel pas in de laatste ronde na een coup van de Italiaanse vrouwen bergop. Zanardi maakte het uiteindelijk oppermachtig af in de sprint. Vas en Muzic bolden op enkele meters over de finishlijn.

Bossuyt (8e): "Het was van in het begin aanklampen"

Net als in de tijdrit, toen ze 7e werd, finishte Bossuyt vandaag in de wegrit in de top tien. "Het was van in het begin aanklampen", zei de 21-jarige renster van NXTG Racing. "Ik had heel slechte benen, de tijdrit zat er nog in. Maar ik kreeg betere benen en kon ik mee met de top."

"Daar verschoot ik wel van, maar de laatste keer klimmen was er te veel aan. Ik keek op mijn teller en het ging constant boven de 300w, maar ze reden gewoon weg. Ik heb mezelf niets te verwijten. Ik heb een mooie koers gereden."

Bossuyt blikt tevreden terug op haar EK. "Ik ben echt wel "content". Ik ben blij met dit resultaat."