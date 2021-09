Koen Casteels: "Barcelona? Ik wil enkel als eerste keeper naar een club gaan"

Tegen Wit-Rusland hoopt Casteels niet al te veel werk te hebben. "De verdediging wordt zeer belangrijk, want ze zullen op de counter spelen. We moeten geconcentreerd blijven en niets weggeven. Met onze kwaliteit zou dat drie punten moeten opleveren."

"We zitten gewoon met een supergoede lichting keepers", zegt hij. "De vier nationale doelman zijn allemaal van het geboortejaar 1992, dat zegt genoeg. De kwaliteit is uitzonderlijk."

"Ik ben er al veel bij geweest, maar heb nog niet veel gespeeld. Ik kan alleen maar mijn best doen bij mijn club, de rest is niet mijn beslissing. Ik ben er altijd graag bij: hoe meer minuten, hoe beter."

Afgelopen zomer miste Casteels nog het EK door een gedwongen operatie. "Maar ik voel me opnieuw heel goed. Het is belangrijk dat ik nu pijnvrij kan spelen", zegt hij.

Ook andere clubs hebben hun oog al laten vallen op de Belgische doelman. Er was zelfs sprake van Barcelona. "Zo close was dat niet", aldus Casteels. "Op mijn leeftijd wil je graag als eerste keeper naar een club gaan, niet om op de bank te zitten."

Mark van Bommel, de nieuwe coach van Wolfsburg, noemt Casteels de beste doelman in de Duitse competitie. "Hij is er nog maar net natuurlijk", lacht Casteels. "Maar de vorige coach zei dat ook. Het is leuk om dat te horen, dat geeft vertrouwen."

Bij Wolfsburg is Casteels wel de onbetwiste nummer 1. "Ik krijg veel erkenning in Duitsland", zegt hij. "Maar veel Rode Duivels spelen in de Premier League en gaan dus met meer aandacht lopen. Maar daar lig ik niet van wakker."

Martinez: "20 spelers zijn fris om te spelen"

Wie onder de lat staat, heeft bondscoach Roberto Martinez dus al beslist. Maar door de waslijst afwezigen wacht hem nog een moeilijke puzzel: onder meer Vertonghen, Lukaku, De Bruyne, Vermaelen, Mertens, Doku, Witsel, en Carrasco zijn er niet bij.

"We wisten dat we met 3 wedstrijden in 7 dagen een brede kern moesten hebben. Met Verschaeren en De Ketelaere erbij hebben we 20 spelers die klaar zijn om te spelen."

"Alderweireld zit nog in de voorbereiding op zijn seizoen en ziet er fris uit. Ook Denayer, Vanaken en Hazard zullen misschien spelen tegen Wit-Rusland, maar geen 90 minuten."

De bondscoach maakt zich geen zorgen over de vele afwezigen. "Elke speler had wel een goede reden. Witsel heeft nog niet veel gespeeld na zijn lange blessure, met Courtois wilden we geen risico's nemen, Carrasco was nog niet helemaal hersteld..."