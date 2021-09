Heidi Rakels is kandidaat-voorzitter BOIC: "Mik op 10 medailles in LA 2028"

Heidi Rakels veroverde als judoka brons op de Olympische Spelen in 1992 en verdiende daarna haar sporen in de ICT-wereld. Nu richt ze haar pijlen op het voorzitterschap van het BOIC en ze is ambitieus. "Ik vind dat er een heel goeie trend begonnen is, met heel veel mooie prestaties, maar ik wil dat dat nog meer gaat gebeuren, in meer disciplines en in meer sporten", vertelt Rakels in De Tribune. "Dat kost natuurlijk allemaal veel geld, maar in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland vloeit er in België enorm weinig geld naar topsport. Ik wil dat het BOIC meer sponsors aantrekt, zodat dat geld efficiënt gebruikt kan worden om nog meer topsportprojecten te ondersteunen."

"BOIC moet het nu op grotere schaal doen"

Met extra financiële middelen mikt Heidi Rakels op 1 olympische medaille per miljoen inwoners. "Als we dat niet bereiken in Los Angeles (2028, red) dan zou ik vinden dat ik mislukt ben", zegt Rakels. "Het BOIC is "scale-up": er zijn al gouden medailles gehaald, we weten hoe het moet. Nu moeten we dat alleen nog op grotere schaal gaan doen. Daar is een investeringsmentaliteit voor nodig. Als je wilt groeien, moet je geld besteden." Een vrouw aan het hoofd van het BOIC, wat zou dat betekenen? "Vrouwen moet je vaak zelf vragen voor zulke zaken, ze stellen zich minder vaak kandidaat", weet Rakels. "Maar het moet gewoon de beste kandidaat zijn, of het een man of vrouw is, maakt niet uit. Het zou alleen niet goed zijn als een vrouw de beste kandidaat is en ze het niet wordt omdat ze een vrouw is."

Vandeweghe: "Geen reden om niet voor Rakels te kiezen"

In De Tribune zijn ook gasten Hans Vandeweghe en Eline Berings onder de indruk van Heidi Rakels. "Ik was perschef binnen het BOIC toen ze brons won en ik interviewde haar onlangs nog eens. Ik was overdonderd van wie Heidi Rakels is geworden", zegt Vandeweghe.



"We hebben nu iemand die competent is, een Vlaamse - dat gebeurt niet vaak - en het is een vrouw. Dat is in eerste instantie niet het belangrijkste, maar het is wel een zeer mooi bijkomend element. Er is eigenlijk geen enkele reden om niet voor Heidi Rakels te kiezen, maar de mannen die zullen kiezen (de nationale sportbonden, red.) zullen heel veel goeie redenen uitvinden."



"In die nationale sportbonden speelt Vlaanderen geen grote rol, terwijl het overgrote deel van de sterke Belgische prestaties door Vlamingen geleverd wordt. Wat dat betreft is het momenteel een Vlaams verhaal, dus eigenlijk hebben wij wel eens recht op een Vlaamse voorzitter – de eerste na Jacques Rogge in 1992."



"Als atlete heb ik die zaken altijd nauw gevolgd", haakt Berings in. "En wat mij opvalt is dat ze heel daadkrachtig is en met concrete plannen naar voren komt. Het is een businessvrouw: alles wat telt is vandaag en morgen en dat is ook van toepassing op de topsport, want een carrière duurt grofweg vier of vijf jaar. Parijs zal er snel zijn en we hebben mensen nodig die heel concreet zaken willen veranderen en verbeteren."



"De topsportwereld is dynamisch en we moeten altijd vooruit. Ze spreekt over projecten uitbouwen en dat is van belang. De toppers worden al goed begeleid, maar zij die daar net onder zitten moeten we meekrijgen – de Noor Vidts’en."