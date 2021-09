Delegatieleider Kazimirowski na historische Spelen: "Zoveel mooie momenten"

Met 15 medailles heeft België er een historische editie van de Paralympische Spelen opzitten. Olek Kazimirowski is dan ook in de wolken met de prestatie van de Belgische atleten in Tokio. "Er waren heel veel mooie momenten op deze Spelen", zegt de delegatieleider.

Hoewel de het doel vooraf 10 medailles was, keerde de Belgische delegatie met maar liefst 15 stuks terug vanuit Tokio. Een prachtige prestatie van onze paralympiërs. "We zijn niet slecht in het maken van prognoses, we zijn gewoon altijd voorzichtig", vertelt Kazimirowski met een kwinkslag.



"We wilden niet te veel druk op de atleten leggen. Wanneer de verwachtingen te hoog zijn, kan dat een invloed hebben op de resultaten. En er waren in het jaar voor de Spelen erg weinig competities door de coronacrisis. Het was dus moeilijk inschattingen maken op internationaal niveau."



"Tien medailles leek ons zeker haalbaar. Maar we zijn natuurlijk heel blij met vijftien", legt de delegatieleider uit.

Er zullen ook weer veel nieuwe atleten bijkomen, maar veel namen zullen ook hetzelfde blijven Delegatieleider Kazimirowski over Parijs 2024

Binnen 3 jaar vinden de Paralympische Spelen in Parijs plaats. De meeste Belgische atleten hopen dan opnieuw van de partij te zijn. "Er zijn altijd wel atleten die na een Paralympische Spelen een cyclus ten einde zien komen", aldus Kazimirowski.



"Er zullen ook weer veel nieuwe atleten bijkomen, maar veel namen zullen ook hetzelfde blijven. Veel atleten namen hier in Tokio nog maar voor de eerste keer deel."



"In Parijs zal de media-aandacht nog groeien"

Met vijftien medailles beleefde ons land veel hoogtepunten in Tokio. Wat stak er voor Kazimirowski nu eigenlijk bovenuit? "Er waren zoveel mooie momenten op deze Spelen."



"De medaille van het tandemduo Griet Hoet en Anneleen Monsieur was bijvoorbeeld erg mooi. Ze hadden de medaille op de kilometer op de piste niet verwacht."



Ook de overwinning van Peter Genyn op de 100 meter, met het brons van Roger Habsch in diezelfde race, was mooi. We hadden er meteen twee medailles bij en dat na technische moeilijkheden voor de race", vult hij aan.



De mogelijkheden zijn nog enorm groot. Delegatieleider Kazimirowski