Sporza-surfer Tobias wint de liefhebberssprint op de Memorial: "Vanochtend nog thesis verdedigd"

20 Sporza-surfers wonnen vorige week tickets voor deze mooie Memorial-avond, maar voor 2 surfers werd het wel heel bijzonder. Zij mochten het opnemen in een 100m voor liefhebbers. Helemaal echt, vlak voor de hoofdtribune, mét officiële naamafroeping. Sporza-surfer Tobias Verbanck kwam als eerste over de finish in 13"04. Bekijk de race.