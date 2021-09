Platgestoken banden en gebroken kader: rivaal saboteerde stoel Genyn voor gouden race

Zijn prestatie is straf, het verhaal erachter nog straffer. 45 minuten voor de "Gouden Race" van Peter Genyn bleek zijn stoel gesaboteerd. Een concurrent had 3 banden platgestoken en zijn kader gebroken. "Mijn stoel hangt met duct tape aan elkaar. Iemand moet geweldig veel schrik gehad hebben."

Het vuur in zijn ogen sprak boekdelen. Minuten nadat Peter Genyn zijn paralympische titel verlengd had, kwamen in de catacomben heel wat emoties naar boven. Pas achteraf bleek waarom. 45 minuten voor de start van zijn gloriemoment bleek namelijk dat de stoel van Genyn gesaboteerd was. Achteraf deed hij het verhaal uit de doeken in een interview met Ruben Van Gucht. "Je wilt niet weten wat er de voorbije twee uur gebeurd is", begon Genyn zijn relaas in tranen.

"45 minuten voor mijn opwarming had ik plots 3 lekke banden en was mijn kader doorgebroken. Pure sabotage. Iemand moet geweldig veel schrik gehad hebben - een lafaard tot en met."

Het was verschrikkelijk. Ik dacht echt dat het voorbij was. Peter Genyn

Met de hulp van de Belgische staf kon Genyn alsnog aan de start verschijnen in Tokio. In ware MacGyver-stijl was zijn materiaal nog net op tijd wedstrijdklaar gemaakt. "Mijn stoel hangt met duct tape aan elkaar. Bovendien moest hij ook opnieuw afgesteld worden - hij stond zelfs niet helemaal perfect. Maar zo zie je wie er met een stoel kan rijden en wie niet."

Een beeld van achter de schermen, wanneer de staf de fiets van Genyn herstelt.

Het maakt de prestatie van Genyn alleen maar indrukwekkender. Door de sabotage verliep de voorbereiding op de race allerminst perfect. "Het was verschrikkelijk. Ik dacht echt dat het voorbij was. We hadden nog een reservekader, maar doordat de vijs afgebroken was, konden we daar mijn stoel niet opzetten. Echt, ik ben iedereen van de staf enorm dankbaar."

Genyn wilde voor de camera overigens geen namen noemen over wie de sabotage mogelijk op zijn geweten heeft. "Maar ik ben blij dat ik kunnen tonen heb dat ze zelfs op deze manier niet kunnen winnen. Je moet een sukkelaar zijn om zoiets te doen."