Minnen en Van Uytvanck naar 1/8e finale, Gillé en Vliegen nemen vlot eerste horde

Van Uytvanck en Minnen knokken zich naar 1/8e finale

Om een plaats in de kwartfinales treffen Minnen en Van Uytvanck mogelijk 's werelds nummer één Elise Mertens. Die vormt met de Taiwanese Hsieh Su-Wei het eerste reekshoofd op het hardcourt in Flushing Meadows.

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich vrijdag in New York voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op het US Open. In de tweede ronde namen ze in 1 uur en 42 minuten met 7-5, 1-6 en 6-2 de maat van de Australische Ellen Perez en de Tsjechische Kveta Peschke.

Gillé en Vliegen nemen vlot eerste horde

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het US Open. De 16e reekshoofden versloegen in de openingsronde de Wit-Rus Ilya Ivashka en de Spanjaard Jaume Munar in 1 uur en 2 minuten met tweemaal 6-3.

In de tweede ronde treffen Gillé en Vliegen, vorig jaar kwartfinalisten in New York, het Brits-Pakistaanse duo Jonny O'Mara/Aisam-Ul-Haq Qureshi, die de Uruguayaans-Ecuadoraanse tandem Ariel Behar/Gonzalo Escobar met 6-3, 3-6 en 6-3 uitschakelden.