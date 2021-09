STVV drukt geruchten over ontslag coach Hollerbach de kop in

"Ik hoop dat er nog kwaliteit bijkomt, anders zal het heel moeilijk worden." Hollerbach trok 2 weken geleden aan de alarmbel, maar zag op het einde van de zomermarcato nog sterkhouders Ilombe Mboyo (AA Gent) en Maximilian Caufriez (Spartak Moskou) vertrekken. De druppel te veel? Er circuleerden al snel geruchten dat de Duitser zijn ontslag zou hebben ingediend.

"We verzekeren dat onze coach geen plannen heeft om STVV te verlaten of zijn ontslag heeft ingediend na het sluiten van de transferperiode", reageert de club nu. "Het bestuur en de trainer hebben vertrouwen in onze groep om onze doelstelling te realiseren."

"Deze aantijgingen zijn vals en iedereen die dergelijke verontrustende roddels op sociale media of anderszins propageert, moet zich schamen."



Ook de coach zelf komt in het persbericht aan het woord. "Ik ben de hoofdtrainer van Kanaries, dat was ik gisteren, dat ben ik vandaag. Ik blijf en zet me volledig in om zo hard mogelijk te werken voor de geweldige fans van STVV en om in de juiste richting vooruit te gaan."