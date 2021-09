BENE-League handbal trekt zich weer op gang: "Een sterke competitie"

Na de reguliere competitie van 22 speeldagen nemen de beste 4 teams het tegen elkaar op in de Final 4. Belgische is vertegenwoordigd door titelverdediger en 5-voudig BENE-League-kampioen Bocholt, Wezet, Pelt, Hasselt, Tongeren en Atomix. In tegenstelling tot vorig jaar, toen Nederland slechts 5 deelnemende ploegen telde, zijn er voor deze editie wel 6 deelnemers: Green Park/Aalsmeer, Herpertz/BEVO, JD Techniek/Hurry Up, Kembit Lions, KRAS/Volendam en nieuwkomer Quintus. Gesinus Huistra, manager van de BENE-League, kijkt uit naar de competitiestart. "Een manager doet geen voorspellingen over winnaars of verliezers, maar ik hoop op een sportieve en spannende competitie", klinkt het. "Wij zijn blij dat na een jaar niet spelen alle seinen op groen staan om de BENE-League van start te kunnen laten gaan. De ploegen zijn weer toe aan de confrontaties tussen Nederland en België."

"De BENE-League is ontegenzeggelijk een sterke competitie en zeer belangrijk in de ontwikkeling van de Belgische en Nederlandse spelers. Dat merken we inmiddels ook aan de belangstelling van de ons omringende landen met grotere handbalcompetities. De talenten in de BENE-League worden vaak intensief gevolgd door buitenlandse clubs."



Corona blijft ook meespelen, zij het in mindere mate. "De meeste maatregelen vallen bij aanvang van het nieuwe seizoen gelukkig weg", zegt Huistra.



"Zo hoeven de spelers niet meer verplicht getest te worden. Omdat het een grensoverschrijdende competitie is moeten deelnemende clubs en hun fans zich wel nog houden aan de lokale en nationale regels die in België en Nederland gelden wat betreft reizen."