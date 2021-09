Antwerp-manager: "Wij betalen geen overdreven transfersommen"

Antwerp eindigde vorig seizoen op de derde plaats in de Jupiler Pro League. "Onze kern was flink uitgedund, er lag veel werk op de plank”, doet Sven Jaecques zijn verhaal. "Luciano D’Onofrio was vertrokken en ook heel wat spelers waren einde contract, zoals Mbokani en Refaelov. We hebben bijna een elftal moeten vervangen." "We zijn tevreden met onze transfers. Nu is het aan onze nieuwe kern om resultaten neer te zetten, want onze doelstelling verandert niet. We willen ook dit seizoen meedraaien op 3 fronten: in de competitie willen we Play-off I halen, in Europa willen we de groepsfase overleven en ook in de beker willen we van ons laten horen."

Nainggolan is ook enkel naar Antwerp kunnen komen, omdat zijn vorige club een grote som heeft meegegeven. Sven Jaecques

Een van de aanwinsten die daar mee voor moet zorgen is Radja Nainggolan. Met zijn komst pakte Antwerp flink uit. "Hij is ook de enige dertiger die we erbij hebben gehaald", merkt Jaecques op. "De mix tussen ervaren en jonge spelers is anders dan de voorbije jaren met Mbokani, Refaelov en Le Marchand in de kern. Nu proberen we om een beter evenwicht te vinden." "Daarom hebben we ook jonge spelers gehaald zoals Balikwisha (20), Eggestein (23), Vines (22), Yusuf (20) of Bataille (22). En Nainggolan is ook enkel naar Antwerp kunnen komen, omdat zijn vorige club (Inter, red) een grote som heeft meegegeven. Anders was die overgang onmogelijk voor een Belgische club."

"Ik lees bedragen van 10 of 12 miljoen. Dat betalen wij niet"

Over concrete bedragen praat Antwerp niet, maar Sven Jaecques wil wel benadrukken dat de club niet met geld heeft gegooid. "We hebben geen overdreven transfersommen betaald. En die zijn ook nog eens gespreid over een termijn", legt de manager uit. "We hebben verstandig ingekocht en behoorlijk verkocht, met een voorzichtig beleid binnen de normen van Antwerp. Ik lees bedragen van 10, 12 of 15 miljoen. Dat begrijp ik niet. Zulke bedragen betalen wij niet." "We kunnen spelers in huis halen dankzij de middelen van onze voorzitter Paul Gheysens, maar daarom gooien we niet met geld. Wij bekijken transfers als investeringen die het nodige rendement moeten opleveren voor de club. Het doel blijft om de club op zichzelf te laten draaien."

Onze trainer baalt ook van die 15e plaats. Sven Jaecques

Met de nieuwe kern moet Antwerp gewapend zijn om de rechterkolom snel te verlaten. Na 5 speeldagen is de club pas terug te vinden op de 15e plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League. "Er zijn verzachtende omstandigheden, maar onze trainer baalt ook. Hij beseft ook dat hij met zijn staf resultaten zal moeten neerzetten. Die druk zal er altijd zijn bij Antwerp", weet Sven Jaecques.

"Lamkel Zé heeft zelf gekozen om niet in de kern te zitten"