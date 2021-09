"Roglic is op alle terreinen heer en meester, wat kan die jongen niet?"

"Beslissing viel eigenlijk eerder al"

"Voor mij is de beslissing eigenlijk al eerder gevallen", verrast commentator Michel Wuyts na de lastige tweedaagse. "De krachtsverhoudingen waren na twee weken al duidelijk. Roglic is op alle terreinen duidelijk heer en meester onder de klassementsrenners."

"Roglic nam de handschoen op"

"Hij heeft bevestigd wat ik al wist: als er één renner is die het spannend kan maken tegen Pogacar, dan is het Roglic wel. Hij is de enige die daartoe in staat is, maar hij viel helaas uit in de Tour. Ik hoop dat hij volgend jaar ongeschonden aan de start van de Ronde van Frankrijk kan verschijnen, met graag ook een goeie Bernal daarbij. Dan gaan we mogelijk een veel mooiere Tour zien dan de voorbije jaren."

Waar komt die kracht vandaan? "Roglic was getriggerd door de aanval van Bernal. Hij nam de handschoen op, twijfelde even, kwam snel uit zijn cocon met het gekende resultaat. Dat is wat ik van een groterondefiguur verwacht."

"Hij was eraan begonnen op zijn Pogacars. Dat had ik van hem nog niet gezien als kandidaat-eindwinnaar."

Wat maakte zijn zege richting Lagos de Covandonga dan zo speciaal? "Voor het eerst zette hij een lange aanval op als leider", weet Wuyts. "Het was een aanval met draagkracht van meer dan 60 kilometer. Hij werkte het dan ook nog eens met bravoure af. Dat is toch wat je van een absolute topper mag verwachten?"

"Roglic heeft zijn gelijke niet qua fysiek vermogen"

Is de druk in de Tour dan misschien te groot? "Ik sluit niet uit dat hij door een paar keer te falen op een wel zeer ongelooflijke manier (Dauphiné 2020, Parijs-Nice 2021) zichzelf met veel druk opgezadeld heeft. Als je dat in de Tour zelf ook eens overkomt, dan wordt de druk en de faalangst nog groter."

"Hij is aan de heropbouw begonnen na een gedwongen rustperiode. Hij overwoog om de Spelen niet te doen. Hij heeft het risico wel genomen, met het gekende gevolg. Op een terrein dat het zijne is, werd hij ook olympisch kampioen tijdrijden. Dat gaf hem een geweldige boost richting Vuelta."

"Die heeft wel een lichter lichaam en een strijdvaardigheid die veel hoger licht. De afbraak bij Roglic is kleiner, wat hem in deze Vuelta geholpen heeft een aanval zoals gisteren op poten te zetten. Net omdat hij maar een halve Tour gereden heeft."

Roglic is dus op weg naar zijn derde eindzege in de Vuelta. Waarom lukt het in Spanje wel voor de Sloveen, maar (nog) niet in Frankrijk? "Qua fysiek vermogen heeft hij volgens mij zijn gelijke niet", denkt Wuyts. "Als je puur naar kracht en overlevingsvermogen kijkt, dan is hij zeker de evenknie van Pogacar."

"Voordeel dat hij een laatbloeier is"

"Roglic is in grote mate een figuur geweest die voor de tactiek kiest", gaat Wuyts voort. "Hij schuwde het risico van de solo en de overlevingszin. Dat is nu voor een groot stuk weg. Dat is nu de belangrijkste conclusie over de persoonlijkheid van Roglic na deze Vuelta."

"Hij heeft een hoog klimvermogen met een hoge explosiviteit. Als je hem meeneemt naar een aankomst boven, dan hang je. Er is er maar ééntje die kan winnen van hem: Pogacar. Alle anderen kunnen dat niet. Als hij erbij is in de laatste kilometer, dan wordt het voor de anderen moeilijk. Hoe dat evolueert, is moeilijk te voorspellen."

Zien we volgend jaar dan een andere Roglic in de Tour? "Hij heeft absoluut gewerkt aan het inbouwen van risico's. Ook in het Baskenland ging hij van ver aan. Hij krijgt nog één kans in de Tour, misschien twee, maar veel langer gaat het niet meer duren."

"Hij is al op leeftijd, maar heeft wel het voordeel dat hij een laatbloeier is. Het enige dat hem in deze Vuelta nog rest is rechtblijven. Maar we hebben in het verleden al gezien dat als er gevallen wordt en er ligt "een grote" bij, dat het vaak Roglic is. Dat is toch al vier keer gebeurd in zijn carrière. Dat blijft hangen."