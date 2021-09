Miguel Angel Lopez temt de unieke Gamoniteiro, Primoz Roglic consolideert

De 18e etappe van de Vuelta in een notendop:

Miguel Angel Lopez houdt iedereen af op moordende slotklim en wint de 18e rit

Michael Storer droomt van een 3e ritzege

Met dure termen als revelatie moet je altijd spaarzaam omspringen, maar als Michael Storer op 70 kilometer van de finish wegspringt uit een tros van 30 vluchters, dan moet je als reisgezel niet aarzelen. Dat deden Rafal Majka en zijn kornuiten wel, waardoor de Australische ontdekking van DSM voor een eenzame en ultralange sneukeltocht richting het onbekende broertje van de Angliru stond. In het peloton had Bahrein-Victorious het verschil al bij al beperkt gehouden, maar pas nadat ze even de teugels hadden laten vieren, stroopte ook Movistar de mouwen op.

Miguel Angel Lopez slijpt zijn messen

Met een voorsprong van 2'30" aan de voet van de slotklim zag het er nog altijd rooskleurig uit voor Storer, maar de virtuele bergkoning kwam dan toch de man met de hamer tegen.



In de zoektocht naar een eerste Spaanse zege was David De La Cruz de eerste die de Australische eenzaat overvleugelde, maar ook de kopman van UAE zou van een kale reis terugkeren.



Op ruim 3 kilometer van de top sloeg Miguel Angel Lopez namelijk eindelijk zijn vleugels uit. Superman, de 3e in de stand, blonk op zijn geliefkoosde terrein uit in de mist na een slotklim die de verwachtingen niet helemaal kon inlossen.



Egan Bernal kietelde wel even, Primoz Roglic controleerde en Enric Mas sprong van wiel naar wiel.



Aan het einde van de dag leverde het dan ook nauwelijks wissels op bij de gesloopte lichamen en ligt de pikorde richting de slottijdrit stilaan vast.