Genadeloze Primoz Roglic klopt keihard op tafel en beslist de Vuelta

De 17e etappe van de Vuelta in een notendop:

Bekijk de finish:

Bernal opent finale op 61 kilometer van de finish, geen reactie bij Movistar

"Misschien moet ik iets geks doen, want ik heb niets te verliezen", beloofde Egan Bernal voor de eerste van twee loodzware bergritten in Asturië. Op 61 kilometer van de aankomst voegde de Colombiaan de daad bij het woord na een zoveelste razendsnelle Spaanse trektocht. In de regen ging alleen Primoz Roglic in op de uitnodiging, al droop het enthousiasme niet meteen van zijn gezicht. De Sloveen, snel virtueel in het rood door de reality check bij Odd Christian Eiking, had natuurlijk een marge van liefst 2'45" op een verbeten Bernal en beperkte zich aanvankelijk tot meeglijden op zijn bagagedrager. In de verraderlijke afdaling richting de vallei en de slotklim liet de alliantie zich niet op een foutje betrappen tijdens de slipcursus, de achterstand van Enric Mas en tutti quanti was in het dal - vooral dankzij Bernal - al opgelopen tot 2'15".

VIDEO: Bernal maakt er een spectaculaire etappe van met vroege aanval

Bernal betaalt een prijs, Roglic is heer en meester

Bij de voet van Lagos de Covadonga - het onregelmatige beest van ruim 12 kilometer - waren de achtervolgers genaderd tot 1'30".



Voor het kopduo was er echter geen vuiltje aan de lucht, al kregen we bij het verdwijnen in de wolken en de mist wel een gedaantewisseling.



Roglic oogde zo fris als een hoentje, Bernal leek zich vergaloppeerd te hebben in de vallei en had zich misschien wel verslikt in zijn eergierigheid.



Op 7,5 kilometer van de witte lijn legde een ontketende Roglic de Vuelta in een wurggreep. De machtsovername gebeurde in stijl, in de achterhoede werd het vlammetje van Bernal steeds kleiner.



Hij werd nog bijgebeend door een elitegroepje met andere geslagenen, maar het gebeurde allemaal in de schaduw van de Sloveense grootmeester, die klaar is voor een 3e eindzege op een rij.