Red Dragons beginnen donderdag aan EK: "Op goeie dag kunnen ze topland aan"

België zit op het EK in een poule met Griekenland, Oekraïne, wereldkampioen Polen, Portugel en regerend Europees kampioen Servië. De top 4 in de poules stoot door naar de 1/8e finales. "Het is een vrij sterke poule. De top 4 is niet zo evident", vindt Marc Willems.



"Polen en Servië zijn in principe outstanding. Oekraïne is de voorbije jaren een beetje de angstgegner geweest van de Red Dragons. Twee jaar geleden klopten ze België nog in de 1/8e finales van het EK in eigen land. Het is een moeilijk te bespelen ploeg."



"Griekenland is een beetje een onbekende, maar Portugal vind ik wel een heel gevaarlijke tegenstander. Daar zijn toch heel wat spelers bij die een carrière hebben bij Europese clubs. Het zijn zeker geen prutsers. De Red Dragons gaan er zeker niet overlopen."

Het verschil met de toplanden is bij de mannen kleiner dan bij de vrouwen. Op een heel goeie dag kunnen de Red Dragons een topland verslaan. Marc Willems

"Toch moet het absoluut de bedoeling zijn om de groepsfase te overleven. Sneuvelen in de poules zou een gigantische domper zijn. Vier jaar geleden werd deze ploeg nog 4e op het EK, twee jaar geleden werden de kwartfinales nipt gemist. Dan moet je nu toch zeker de 1/8e finales halen."



"Het wordt zaak om zo hoog mogelijk te eindigen in de groep, om een meer haalbare tegenstander te treffen in de 1/8e finales. Als België 4e wordt, speelt het wellicht tegen Rusland. Maar zelfs dat is niet bij voorbaat onhaalbaar."



"Het verschil met de toplanden is bij de mannen kleiner dan bij de vrouwen. Op een heel goeie dag kunnen de Red Dragons een topland verslaan. Dat is bij de vrouwen ondenkbaar. Dat hebben we ook gezien op het voorbije EK, toen de Yellow Tigers Italië troffen in de 1/8e finales."

"De kwartfinales halen wordt moeilijk"

De laatste internationale afspraak van de Red Dragons was niet bepaald een succes. België organiseerde in juni de Final 4 van de Golden League, maar verloor 3 keer kansloos, onder meer tegen Oekraïne.



"Laten we hopen dat dat geen graadmeter was", zegt Marc Willems. "Na dat debacle in de Golden League zijn de Belgen het aan zichzelf en aan alle fans verplicht om op het EK een heel ander niveau te laten zien."



Willems plaatst wel een kanttekening. "Valkiers en Van den Dries waren er toen niet bij, D'Hulst en Deroo waren niet 100 procent fit. Dat zijn wel verzachtende omstandigheden", vindt onze volleybalcommentator.

Ik wil grinta en vechtlust zien. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Marc Willems

Het EK wordt ook de eerste echte test voor de bondscoach, de Spanjaard Fernando Muñoz. "Die heeft goeie resultaten geboekt met de Spaanse nationale ploeg en in Griekenland op clubniveau. Op het EK zullen we zien of de mayonaise pakt tussen de coach en de spelers", klinkt het.



"Het zal er voor de Red Dragons vooral op aankomen om te tonen dat ze er staan als ploeg. Ze moeten spelen met het mes tussen de tanden en vechten voor elke bal. Ik wil grinta en vechtlust zien. Dat is in het verleden wel eens anders geweest."



"De kwartfinales halen, wordt moeilijk. Maar als je de 1e ronde overleeft en je verliest dan van pakweg Rusland, terwijl je er alles aan gedaan hebt, dan is dat ook geen schande. De Red Dragons moeten ervoor zorgen dat ze zichzelf na afloop niks te verwijten hebben."