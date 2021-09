En de nieuwe nummer 10 bij Barcelona is... Ansu Fati

Sinds mensenheugnis (toch 13 jaar) zat het nummer 10 om de outfit van Messi gegoten. De Argentijnse vedette erfde het in 2008 van Ronaldinho.



Even leek er een idee om het nummer niet meer toe te kennen. Maar Barcelona heeft nu een opvolger gevonden: en met de 18-jarige Fati gaat het weer naar een absoluut jeugdproduct van La Masia, het befaamde opleidingscentrum.

Fati, geboren in Guinee-Buissau, kwam in 2012 bij Barcelona terecht van Sevilla. In augustus 2019 werd hij met zijn 16 jaar en 298 dagen de op 1 na jongste Barça-debutant. Een week later scoorde hij en was hij de jongste doelpuntenmaker.

In 2020 werd hij ook snel opgepikt bij de nationale ploeg van Spanje, maar begin november viel hij uit met een zware knieblessure, waarmee hij het hele seizoen miste.



Hij kan zijn rentree dus in stijl vieren met het nummer 10.