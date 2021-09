David Goffin na vroege exit: "Alles geprobeerd, maar was er niet klaar voor"

6-2, 7-5, 6-3, de cijfers spreken voor zich. Het is een echt pechjaar voor Goffin. Dit jaar ging hij er in de eerste ronde uit in de Australian Open, Roland Garros en de US Open, in Wimbledon nam hij door een enkelletsel niet deel. "Ik speelde geen goede wedstrijd. Maar als je niet kan trainen, kan je ook niet veel meer verwachten. Na Cincinnati kreeg ik knieproblemen en moest ik afzeggen voor Winston-Salem." "En hier heb ik nauwelijks getraind. Ik heb twee keer een balletje geslagen, zonder veel te bewegen. Ik wou toch absoluut het laatste grandslamtoernooi spelen, in de hoop dat ik 1 wedstrijd kon overleven en dat het daarna beter zou gaan." "Ik heb alles geprobeerd, maar ik was er niet klaar voor en kon niet met mijn tegenstander wedijveren. Het was frustrerend, maar het is niet anders." (lees voort onder foto)

"Dit jaar nooit mijn beste vorm op de belangrijke momenten"

Terwijl nummer 1 Novak Djokovic dit jaar nog geen partij verloor op een grandslamtoernooi, kon Goffin er nog niet één winnen, iets wat hem sinds 2013 niet meer overkomen was.

"Daar zijn verschillende oorzaken voor: blessures, een gebrek aan vertrouwen ook. Het is een zware dobber, want ik werk altijd naar die grandslamevents toe."



"Dit seizoen vond ik nooit mijn beste vorm op de belangrijke momenten. Het is altijd behelpen geweest. Voor Roland Garros ging het toch beter, maar toen blesseerde ik me aan mijn adductoren."



"Voor Wimbledon moest ik met een enkelblessure afzeggen en nu is het mijn knie die me parten speelt. Hopelijk kan ik snel weer een belangrijk toernooi aan 100 procent van mijn fysieke mogelijkheden spelen."



"Ik keer nu naar België terug om te laten behandelen. Het is een stressfractuur. Telkens ik op het gewricht steun, doet het pijn. Het is geen prettig gevoel en het is ook niet goed voor de moraal. Ik speel met de handrem op en kan geen vertrouwen in mijn slagen leggen."