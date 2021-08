David Goffin moet meteen zijn koffers pakken op de US Open

David Goffin heeft dit seizoen nog geen potten kunnen breken en trok die lijn ook door op de US Open. Tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald was duidelijk te zien hoe de Belg vertrouwen miste, waardoor hij op de beslissende momenten al te vaak in de fout ging.

Goffin kon McDonald eigenlijk nooit écht pijn doen en de Amerikaan ging op een drafje naar de tweede ronde, waarin hij het moet opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Salvatore Caruso en Kei Nishikori.

Nu ook de US Open er al op zit voor Goffin oogt zijn rapport op de grandslams dit jaar erg pover, want ook op de Australian Open en Roland Garros verloor hij in de 1e ronde. Voor het grandslamtoernooi van Wimbledon liet hij verstek gaan.