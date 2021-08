Van der Elst onder de indruk van Mercier: "Die pass was formidabel"

"De manier waarop hij OHL bij de hand nam om een verdiende 2-2 uit de brand te slepen", vertelde Franky Van der Elst. "Knappe assist, goeie vrije trap. Die pass van Mercier bij de 2-2 was formidabel. Met links, zijn minder goeie voet. De connectie tussen hem en Rezaei is er nog niet en de vraag is wanneer die zal komen."





Ook de prestatie van Radja Nainggolan werd onder de loep genomen. "Wat zeer opvallend was in de 2e helft was dat hij rechts ging spelen in een meer aanvallende positie. Maar dat was eigenlijk niets. Bal krijgen, spelen. Geen initiatief met en zonder bal. Het was een soort spaarmodus vond ik. Alsof hij voelde dat als hij meer zou doen, hij zich dan zou blesseren. Er moet nog een schepje bij."