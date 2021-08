Thorgan Hazard haakt af bij de Rode Duivels wegens "fysiek niet klaar"

Roberto Martinez ziet ook Thorgan Hazard uit de Belgische selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden vallen. De vleugelspeler van de Rode Duivels is "fysiek niet klaar" en zwaaide vanochtend de groep in Tubeke uit.

Hazard sukkelt al een tweetal weken met een enkelblessure, waardoor hij de voorbije drie duels bij zijn club Borussia Dortmund aan zich voorbij moest laten gaan. Hij zal zijn revalidatie bij zijn club Borussia Dortmund voortzetten.

Maandag moest ook Hannes Delcroix al afhaken bij de Rode Duivels. De verdediger van RSC Anderlecht staat meerdere maanden aan de kant met een knieblessure.

Zo zitten er nog 29 spelers in de selectie van bondscoach Roberto Martinez, die vandaag in Tubeke de tweede training in de voorbereiding op het drieluik Estland (2 september), Tsjechië (5 september) en Wit-Rusland (8 september) in goede banen zal leiden.

De Belgen staan momenteel eerste in hun groep. In de kwalificatieperiode in maart hebben de Duivels zeven van de negen punten behaald dankzij overwinningen op Wales (3-1) en Wit-Rusland (8-0) en een puntendeling in Tsjechië (1-1).