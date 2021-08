Haal je agenda erbij: dit is het programma van de Rode Duivels

België is in de WK-kwalificaties onderverdeeld in een groep met Tsjechië, Wales, Wit-Rusland en Estland. Na 3 wedstrijden staan de troepen van Roberto Martinez op kop met 7 punten. Er werd gewonnen van Wales (3-1) en Wit-Rusland (8-0), maar in Tsjechië kwamen onze internationals niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Eerste prijs met de Nations League?

Lang zullen de Rode Duivels dan niet bij hun clubs zijn, want een kleine maand later volgt er opnieuw een interlandbreak. Dan staat het vervolg van de Nations League op het programma. België wist zich in een groep met Denemarken, Engeland en IJsland te plaatsen voor de Final Four en puurde 15 punten uit 6 wedstrijden. Enkel in Engeland werd er met 2-1 verloren.



Italië opent op 6 oktober tegen Spanje de debatten in die andere halve finale. Een dag later, op 7 oktober (20.45u), is het dan aan de Rode Duivels. Zij treffen in Turijn wereldkampioen Frankrijk en willen maar al te graag revanche nemen voor de verloren halve finale van het WK in Rusland.



Als ze winnen, volgt er op 10 oktober om 20.45u de finale in Milaan. Bij een nederlaag wordt er ook op 10 oktober (om 15.00u) om de 3e paats gestreden.