Thierry Henry maakt tot WK 2022 deel uit van trainersstaf Rode Duivels

Net voor het EK werd Thierry Henry opnieuw uit de hoge hoed van de bondscoach getoverd. De voormalige topspits moest met zijn toernooi-ervaring en kennis een toegevoegde waarde zijn voor de nationale ploeg.

Het was niet de eerste kennismaking van de Rode Duivels met de 44-jarige Fransman. Henry was eerder al T3 en T2 bij de Duivels, maar nam na het WK van 2018 afscheid om zijn kans te wagen als hoofdcoach.

Nu heeft hij zijn lot aan de Rode Duivels verbonden tot en met het WK in Qatar in 2022. Daar proberen de Belgen nog hoger te mikken dan de 3e plek in Rusland in 2018 (al moeten ze zich wel nog kwalificeren).

Henry blijft de T3 van de nationale ploeg. De 38-jarige Schot Shaun Maloney is als T2 de eerste assistent van de bondscoach.