Hamilton vindt dat fans geld moeten terugkrijgen, volgens FIA was uitstel geen optie

Over een week is er bijvoorbeeld al de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Die begint al met de vrije trainingen op vrijdag.

"Veiligheid staat voorop voor de coureurs, de teams en de toeschouwers", aldus Masi. De race met een dag uitstellen was niet mogelijk. "De lijst met redenen waarom dat niet kon, is pagina's lang", zei hij.

Zo kon er toch een klassement worden opgemaakt. Max Verstappen won de kortste F1-race ooit. "De omstandigheden waren het hele weekend niet al te best, maar er zijn wel momenten geweest dat we nog wat hebben kunnen doen. We hebben het lang aangekeken, maar het slechte weer nam de overhand", zei Michael Masi, namens de internationale autosportfederatie FIA.

Hamilton: "Twee rondjes achter een safety car, dat is geen race"

De hoofdrolspelers, de rijders zelf, hadden na de race vooral te doen met de fans die al die tijd zijn blijven wachten. "De enige verliezers vandaag zijn de fans die veel geld betaald hebben om ons te zien racen", schreef wereldkampioen Hamilton op Instagram.

"Natuurlijk kunnen we het weer niet veranderen, maar we hebben genoeg technologie en het was duidelijk dat de omstandigheden niet zouden verbeteren. We werden de baan op gestuurd en daar was maar een reden voor." Wat die reden precies was, vermeldt Hamilton niet, maar hij verwijst wel naar het financiële luik.

"Twee rondjes achter een safety car waarin je niet kan voorbijsteken, is geen race. We hadden gewoon moeten stoppen, de rijders niet in gevaar moeten brengen, en - en dat is het belangrijkste - de fans moeten terugbetalen."

Ook andere racers bedankten de fans voor hun volharding. Winnaar Max Verstappen had zijn supporters een mooiere zege willen geven. "De echte helden van vandaag zijn de fans. Ze zijn heel de dag in de regen, de koude en de wind blijven wachten. Ik vind het erg voor hen. Dit is niet de manier waarop je wil winnen."